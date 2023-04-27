Общество 27 апреля 2023, 16:51 Новая пожарно-спасательная часть появилась на севере Петербурга

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Торжественная церемония открытия нового здания пожарно-спасательной части состоялась в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили «Невские новости».

Здание на проспекте Луначарского оснастили передовым оборудованием и современной техникой. Также в части организовали учебный класс, спортзал и кабинет психологической разгрузки спасателей.

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Отмечается, что в мероприятии принял участие глава МЧС России Александр Куренков.