Новая порода собак появилась в России
Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы Республики Карелия, решение о разделении одной породы на две отдельные было принято специальной комиссией Российской кинологической федерации. Во время заседания также был утвержден новый стандарт породы.
До этого подобных собак причисляли к финским шпицам, но кинологи утверждают, что это две абсолютно разные породы. Внешне они крайне схожи и зачастую найти различия может только специалист.
Например, карельские лайки обычно имеют ярко-рыжий окрас шерсти и обладают хорошей выносливостью и высокой физической активностью. Лайки относятся к охотничьей породе, а шпицы же больше считаются декоративными собаками.
В любом случае держать таких питомцев оказалось полезно. Американские медики провели исследование и выяснили, что наличие собаки в доме помогает ребенку вырасти психически устойчивым и избежать развития шизофрении.