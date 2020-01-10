Новая порода собак появилась в России

Специальная комиссия официально признала карельскую лайку новой породой собак в России. Раньше таких хвостатых называли финскими шпицами.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы Республики Карелия, решение о разделении одной породы на две отдельные было принято специальной комиссией Российской кинологической федерации. Во время заседания также был утвержден новый стандарт породы.

До этого подобных собак причисляли к финским шпицам, но кинологи утверждают, что это две абсолютно разные породы. Внешне они крайне схожи и зачастую найти различия может только специалист.

Например, карельские лайки обычно имеют ярко-рыжий окрас шерсти и обладают хорошей выносливостью и высокой физической активностью. Лайки относятся к охотничьей породе, а шпицы же больше считаются декоративными собаками.

В любом случае держать таких питомцев оказалось полезно. Американские медики провели исследование и выяснили, что наличие собаки в доме помогает ребенку вырасти психически устойчивым и избежать развития шизофрении.