29 ноября 2023, 16:59
Новая поликлиника заработала в якутском селе
В якутском селе Ытык-Кюель, расположенном в трех километрах от столицы региона, заработала новая поликлиника. Об этом сообщил ОТР.
В здании площадью четыре тысячи квадратных метров открыты удобные кабинеты, оснащенные томографом, бронхоскопом и другими современными аппаратами.
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Местные власти сообщают, что регион не испытывает нехватку медицинских кадров. В этом году по программе Земский врач на работу устроились три специалиста — фтизиатр, терапевт и ЛОР.
Якутия
Поликлиники
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