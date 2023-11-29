Общество 29 ноября 2023, 16:59 Новая поликлиника заработала в якутском селе

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В якутском селе Ытык-Кюель, расположенном в трех километрах от столицы региона, заработала новая поликлиника. Об этом сообщил ОТР.

В здании площадью четыре тысячи квадратных метров открыты удобные кабинеты, оснащенные томографом, бронхоскопом и другими современными аппаратами.

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Местные власти сообщают, что регион не испытывает нехватку медицинских кадров. В этом году по программе Земский врач на работу устроились три специалиста — фтизиатр, терапевт и ЛОР.