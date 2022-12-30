30 декабря 2022, 14:24
Новая поликлиника заработает в Александровском районе Владимирской области
В начале 2023 года в Александровском районе Владимирской области откроется новая поликлиника. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на губернатора региона Александра Авдеева.
Как рассказали в администрации области, Авдеев, находясь в рабочей поездке 28 декабря, проинспектировал объект в Струнино. Сейчас рабочие заканчивают отделочные работы, закупается необходимое оборудование.
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В январе врачи начнут принимать первых пациентов.
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Поликлиники
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