Общество 30 декабря 2022, 20:46 Новая поликлиника появилась в Кудрове

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Новую поликлинику возвели в Кудрово Ленинской области. Медицинское учреждение будет рассчитано на 600 посещений в смену. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

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Заведение начнет работать после того, как пройдет процедуру медицинского лицензирования. В здании обустроили дневные стационары, отделения стоматологии, физиотерапии и лучевой диагностики, женскую консультацию, центр амбулаторной хирургии, круглосуточный травмпункт. Кроме того, там расположится подстанция скорой медицинской помощи.