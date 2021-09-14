Новая поликлиника откроется в районе Нагатинский Затон в Москве

На юге Москвы в районе Нагатинский Затон скоро заработает новая шестиэтажная поликлиника, где разместится женская консультация, детская и взрослое отделения. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на сайт мэра Москвы.

«Строительные работы все проведены. Современным оборудованием все укомплектовано. Так что осталось недолго до того времени, когда к нам придут жители, которые будут, я надеюсь, довольны организованным здесь сервисом», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

В детском отделении прием будут вести хирург, травматолог-ортопед, невролог, офтальмолог, оториноларинголог и педиатры. Также там можно будет сделать УЗИ, пройти курс массажа, ЛФК и прочие процедуры и обследования.

Во взрослом отделении разместят хирургический блок, дневной стационар на восемь коек, кабинеты функциональной диагностики, кабинеты врачей общей практики, блок врачей-специалистов и отделение профилактики с кабинетом вакцинопрофилактики.