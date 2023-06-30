Общество 30 июня 2023, 14:09 Новая поликлиника для взрослых откроется в районе Измайлово в Москве

Читать 360tv в

В Москве в районе Измайлово откроется новая взрослая поликлиника. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.

Медучреждение займет здание площадью 11 тысяч квадратных метров. Оно рассчитано на 750 посещений в день. В новое помещение переедет филиал поликлиники № 191. Медучреждение сделает помощь врачей доступнее для 40 тысяч местных жителей.

Реклама

«Здесь будут работать 229 человек, в смену они смогут принять до 750 пациентов. С открытием нового здания жители исторического района столицы получат в шаговой доступности качественную медицинскую помощь в комфортных условиях», — рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Авторы: