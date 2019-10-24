Новая автобусная остановка разделила жителей Химок на два лагеря

На правом берегу Химок появится новая автобусная остановка. Об этом попросили жители улицы Калинина. Однако пока с местом не определились — мнения разделились на два лагеря. В истории разбирался корреспондент «360».

Жители дома № 5 по улице Калинина давно мечтают об остановке. До магазинов и рынков, казалось бы, близко, но тяжелые сумки не донесешь.

«У нас пустили два маршрута, и нет ни одной остановки. Идти приходится от магазинов, от станции, ну „Фермер“ все-таки у нас популярный торговый центр. Нелегкие сумки получаются, вроде и стараешься себя ограничивать, но что-то набирается», — поделилась Галина Колчанова, местная жительница.

Источник фото: телеканал «360»

По плану остановка должна появиться у дома № 9. Но есть те, кто против такой инициативы. Ведь для этого придется срубить липы.

«Чтобы установить здесь остановочный пункт потребуется вмешательство в экологическую нашу среду. То есть вырубить восемь деревьев, удалить большую часть газона. Что очень сильно ухудшит защиту в принципе нашего дома, в том числе, от выхлопных газов, от звуков, которые производят автомобили, проезжающие мимо», — рассказал Дмитрий Цымбалов, житель дома № 9.

В спор вмешалась администрация Химок. Оказалось, что деревья необходимо вырубить — растения заражены.

Источник фото: телеканал «360»

«В соответствии с предписанием экологических служб, соответственно, эти деревья признаны зараженными и подлежат вырубке, поэтому, в плане экологии никаких изменений не произойдёт в худшую сторону», — прояснил ситуацию Виталий Турчанинов, начальник территориального управления «Клязьма-Старбеево».

При этом жителям пообещали: если остановка появится у дома № 9, вокруг нее высадят аж 12 новых деревьев. Но даже такой вариант не всех устраивают. По словам активистов, остановку нужно ставить около фитнес-клуба или на площади у памятника Ленину.

Источник фото: телеканал «360»

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Пока споры среди жителей не утихают. Однако совсем скоро все вопросы будут решены: администрация Химок ищет вариант, который устроит всех.