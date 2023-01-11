11 января 2023, 15:17
Новая особо охраняемая природная зона появится в Ленобласти
Памятник природы «Бухта Желтая» появится в Выборгском районе Ленинградской области. В настоящее время завершена подготовка документов для создания особо охраняемой территории, сообщили «Невские новости».
Охранный режим установили на площади в 613 гектар для защиты экосистемы побережья Финского залива.
Реклама
Отмечается, что территория памятника «Бухта желаний» является пристанищем для околоводных птиц. Для посетителей новой особой природной зоны оборудуют экотропы.
Реклама
Санкт-Петербург
Природа
Памятники
Реклама
Реклама