Общество 11 января 2023, 15:17 Новая особо охраняемая природная зона появится в Ленобласти

Читать 360tv в

Памятник природы «Бухта Желтая» появится в Выборгском районе Ленинградской области. В настоящее время завершена подготовка документов для создания особо охраняемой территории, сообщили «Невские новости».

Охранный режим установили на площади в 613 гектар для защиты экосистемы побережья Финского залива.

Реклама

Отмечается, что территория памятника «Бухта желаний» является пристанищем для околоводных птиц. Для посетителей новой особой природной зоны оборудуют экотропы.

Реклама