Общество 02 февраля 2023, 17:56 Новая особая экономическая зона появится в Кемеровской области до 2024 года

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До 2024 года власти Кузбасса намерены создать в регионе особую экономическую зону туристско-рекреационного типа. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и министр экономического развития России Максим Решетников обсудили вопросы туристического развития в регионе.

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«В развитие туризма в Горной Шории — на территории Шерегеша и Междуреченска — инвесторы готовы вкладывать деньги», — подчеркнул Цивилев.

По его словам, на развитие туризма в целом планируется направить порядка 150 миллиардов рублей и создать около 6000 рабочих мест.

«Уже есть понимание, насколько существенный экономический и социальный эффект эти проекты будут иметь на развитие сибирских регионов и России в целом», — добавил глава Кузбасса.