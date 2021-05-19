Новая оптическая иллюзия с исчезающим ребенком озадачила людей

Пользователи Сети начали активно обсуждать новую оптическую иллюзию. На фотографии, которую опубликовал пользователь Reddit, его дочь будто бы исчезает — видно лишь половину ее тела.

На фото видно лужайку, мощеную плиткой дорогу и живую ограду. А также девочку в ярко-розовой кофте, которая играет с телефоном.

«Моя дочь, а где же ее часть? О, я увидел, а вы?» — подписал автор фотографию.

Источник фото: Reddit

Пользователи быстро заинтересовались публикацией — фото собрало почти 70 тысяч лайков и 1,2 тысячи комментариев. Многие пользователи недоумевали, как получилась такая оптическая иллюзия. Некоторые даже предположили, что фото постановочное и девочка сидит в специально вырытой яме.

Свою теорию он аргументировал необычной тенью, которую видно рядом с ребенком. Она падает лишь частично, поэтому автор идеи решил, что его предположение верно.

«С первого взгляда я подумал, что тени — это платье, а она лежит на полу», — написал другой комментатор.

Однако все оказалось намного проще — девочка не ложилась и не забиралась в специальную яму. Она просто встала у стены, которая сливается по цвету с плиткой на дороге. Из-за выбранного ракурса стену очень трудно заметить, если не знать, что она есть, потому что ребенок стоит к ней вплотную.

Однако многие пользователи даже после объяснения не сразу смогли осознать, что там есть стена. Один комментатор написал, что «его мозг все еще колеблется между пониманием и замешательством» от увиденного, даже после осознания иллюзии.