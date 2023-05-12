12 мая 2023, 10:00
Новая многоуровневая транспортная развязка появится в Москве
Многоуровневая транспортная развязка появится около станции метро «Мамыри» в Москве
Транспортная многоуровневая развязка появится в Москве около станции метро «Мамыри». Ее введут в эксплуатацию в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства и мэра столицы.
«В 2024 году многоуровневая транспортная развязка появится рядом со станцией „Мамыри“. В настоящее время готовность объекта составляет около 10%», — говорится в сообщении.
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Глава московского департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что сейчас на объекте начались работы по бетонированию и армированию железобетонных монолитных конструкций.
«Протяженность проекта составит около 1,8 километра, среди них путепровод на съезде к станции метро „Мамыри“ и путепровод на съезде к торговому центру на Калужском шоссе», — отметил он.
Загрутдинов подчеркнул, что развязка облегчит транспортную обстановку для жителей поселений Сосенское и Мосрентген, а также снизит нагрузку на Калужском шоссе и улучит экологическую обстановку в ближайших районах.
Строительство
Москва 2023
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