Новая МММ захлестнула Instagram

В социальной сети набирает популярность денежная игра, которая многим показалась до боли знакомой. Ее правила во многом напоминают принцип финансовой пирамиды девяностых «МММ».

В Twitter пользователь с ником «Принцесса Клара» поделилась скриншотами, описывающими схему игры.

Источник фото: Принцесса Клара / Twitter

Чтобы вступить в нее, пользователь должен перечислить на карту организаторов 2400 рублей. После чего он оказывает на «оранжевой линии». Всего четыре линии: оранжевая, желтая, зеленая и голубая. Как только линии заполняют приглашенные игроком люди, он переходит на следующую. Достигнув голубой полоски, игрок получает гарантированный приз 19 200 рублей.

Мнения людей разделились на два лагеря. Многие пользователи сразу отметили, что игра очень похожа на финансовую пирамиду. Однако оказались и люди, которые считают, что это не пыльный способ обогатиться.

В России количество финансовых пирамид с каждым годом увеличивается. В 2019 году организаций насчитывалось уже более 230.