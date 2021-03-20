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    20 марта 2021, 03:56

    Новая льгота по отпуску для многодетных родителей начала действовать в России

    Дарья Бунякова

    Вступили в силу новые правила предоставления отпуска многодетным родителям. Теперь взрослые могут выбрать удобное время для отдыха, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет.

    Новая льгота по отпуску для многодетных родителей начала действовать в России

    Закон о выборе удобного времени для отпуска 9 марта 2021 года подписал президент России Владимир Путин. Раньше ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время могли взять работники, у которых младшему ребенку не исполнилось еще 12 лет. Теперь такую льготы расширили на многодетных сотрудников с ребенком младше 14 лет.

    «Такое решение позволит многодетным родителям совместить время отпуска. У семьи появится возможность провести время всем вместе», — пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Авторы законопроекта ссылались на данные Росстата, собранные во время переписи в 2010 году. Согласно информации ведомства, новые правила коснутся порядка 2,5% семей в России.

    Ранее народный артист Дмитрий Певцов предложил ввести материнский капитал за третьего ребенка. Он отметил, что многодетные семьи нуждаются в поддержке и являются примером для многих, кто еще не решился родить. По словам артиста, маткапитал за третьего ребенка в семье поможет накормить несовершеннолетних и начать решать жилищный вопрос.