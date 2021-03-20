Новая льгота по отпуску для многодетных родителей начала действовать в России

Вступили в силу новые правила предоставления отпуска многодетным родителям. Теперь взрослые могут выбрать удобное время для отдыха, пока младшему ребенку не исполнится 14 лет.

Закон о выборе удобного времени для отпуска 9 марта 2021 года подписал президент России Владимир Путин. Раньше ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время могли взять работники, у которых младшему ребенку не исполнилось еще 12 лет. Теперь такую льготы расширили на многодетных сотрудников с ребенком младше 14 лет.

«Такое решение позволит многодетным родителям совместить время отпуска. У семьи появится возможность провести время всем вместе», — пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Авторы законопроекта ссылались на данные Росстата, собранные во время переписи в 2010 году. Согласно информации ведомства, новые правила коснутся порядка 2,5% семей в России.

Ранее народный артист Дмитрий Певцов предложил ввести материнский капитал за третьего ребенка. Он отметил, что многодетные семьи нуждаются в поддержке и являются примером для многих, кто еще не решился родить. По словам артиста, маткапитал за третьего ребенка в семье поможет накормить несовершеннолетних и начать решать жилищный вопрос.