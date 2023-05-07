Общество 07 мая 2023, 23:06 Новая графа появится в мае в квитанциях ЖКХ у жителей Петербурга Графа «Телетрансляция» появится в единых квитанциях ЖКХ у жителей Петербурга в мае Freepik

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В Санкт-Петербурге в квитанциях за ЖКУ появится новая строка, об этом сообщила пресс-служба АО «Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга» в Telegram-канале. В единый платежный документ добавили строку «Телетрансляция».

Жителям северной столицы пообещали, что новая строчка не повлияет на сумму начислений.

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«Как и ранее, в счетах розового цвета начисления будут отражаться с разницей в два месяца от даты выставления квитанции», — уточнили в «ЕИРЦ СПб».

Специалисты заверили, что с появлением новой графы в квитанции контролировать баланс и отслеживать его станет проще. Вся информация о начислениях и остатке будет указана в едином платежном документе.

«Переход на Единый платежный документ является необходимым шагом в совершенствовании системы взаиморасчетов», — заявили в расчетном центре.

Экологи предложили ввести поэтапный отказ от бумажных платежек ЖКУ. Сокращение потребления бумаги минимизирует количество отходов. Инициативу поддержал РЭО.