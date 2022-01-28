Новая электростанция заработала в селе Харсаим в ЯНАО

АО «Ямалкоммунэнерго» запустила новую газопоршневую электростанцию в селе Харсаим в ЯНАО. Об этом рассказал директор филиала компании Виталий Грабо, написал Ura.ru.

Теперь все поселение будет обеспечено электричеством.

«Газопоршневая станция показала себя с лучшей стороны. Оборудование работает в штатном режиме, все целевые показатели в норме, нареканий нет», — уточнил Грабо.

В качестве основного топлива на станции будут использовать природный газ, который поставляет АО «Газпром Газораспределение Север». Прежний энергообъект в Харсаиме станет запасным источником электричества.