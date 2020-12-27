Новая должность появится в российских школах

С 1 марта 2021 года в российских школах введут новую должность: советник директора по воспитательной работе. Ежемесячно работникам образования на этом посту будут доплачивать 15 тысяч рублей.

«В 10 пилотных регионах с 1 марта 2021-го будут введены новые должности: советники директоров по воспитательной работе с дополнительной ежемесячной доплатой 15 тысяч рублей. Это тоже очень важная поддержка и учителям, и тем, кто занимается школьниками именно в части организации воспитания», — рассказал «Российской газете» министр просвещения России Сергей Кравцов.

По словам Кравцова, С 1 сентября 2020 года по поручению президента России все классные руководители в стране начали получать надбавку пять тысяч рублей. Минпросвещения следит за сохранением всех прежних региональных выплат за эту нагрузку.

Заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Татьяна Куприянова сообщила, что Кабмин сейчас разрабатывает новые требования к зарплате учителей с учетом размера МРОТ, который впервые превысит прожиточный минимум.

Все российские педагоги будут гарантированно получать не меньше 70% от средней заработной платы по региону. Минимальные размеры ставок и окладов учителей получат статус федеральных гарантий.