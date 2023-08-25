25 августа 2023, 15:46
Новая детская школа искусств появится в Муравленко
В городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа построят новую детскую школу искусств. Об этом сообщил «Ямал-медиа».
По словам губернатора Дмитрия Артюхова, местные жители обратились с просьбой о строительстве объекта для детского творчества в прошлом году. Глава региона подчеркнул, что к возведению школы искусств строители приступят в ближайшее время.
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Отмечается, что за последние пять лет в ямальских музыкальных школах обновили около 200 инструментов.
Школы
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