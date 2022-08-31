Новая детская поликлиника заработала в Войковском районе Москвы

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил об открытии детской поликлиники № 133 в Войковском районе города. Об этом написало ИА НСН.

До строительства нового здания детская поликлиника находилась на первом этаже жилого дома.

«Ранее детская поликлиника № 133 не имела своего здания и располагалась на первом этаже жилого дома. Теперь маленькие жители района получат современное здание, построенное по московскому стандарту с современным оборудованием», — сообщил Загрутдинов.

В медучреждении есть зона педиатрии, функциональная и лучевая диагностика, реабилитация, кафе и многое другое.