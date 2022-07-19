Новая детская поликлиника появится в Савеловском районе Москвы

Новую детскую поликлинику откроют в Савеловском районе Москвы. Одновременно ее смогут посетить 320 пациентов. Такой информацией поделился руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов. Об этом сообщило ИА НСН.

«Общая готовность медучреждения по адресу улица Вятская, владение 37-39 составляет уже 97%. Сейчас там устанавливают мебель и подготавливают необходимые документы. В поликлинике будет новое оборудование, она также будет оснащена всеми необходимыми технологиями для передвижения маломобильных граждан», — отметил эксперт.

На данный момент там уже построили зону дежурного врача, оборудовали кабинет приема анализов и введения инъекций, фильтр-бокс. Для посетителей сделали кафе быстрого питания. Кроме того, там организовали лифты, пандусы и указатели для людей с плохим зрением.