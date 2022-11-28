28 ноября 2022, 16:17
Новая детская поликлиника появится на севере Москвы до конца года
Строительство детской поликлиники в столичном районе Ховрино практически полностью завершено. Об этом «Национальной службе новостей» сообщил руководитель городского Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
В новом здании для детей будет доступна зона ЛФК - заниматься оздоровляющей гимнастикой смогут одновременно 10 ребят. Отмечается, что территорию вокруг поликлиники оснастят велопарковкой, а для маленьких пациентов построят детскую площадку.
Реклама
В данный момент в поликлинику поставляют мебель и специальное оборудование.
Реклама
Благоустройство
Поликлиники
Реклама
Реклама