Общество 28 ноября 2022, 16:17 Новая детская поликлиника появится на севере Москвы до конца года

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Строительство детской поликлиники в столичном районе Ховрино практически полностью завершено. Об этом «Национальной службе новостей» сообщил руководитель городского Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В новом здании для детей будет доступна зона ЛФК - заниматься оздоровляющей гимнастикой смогут одновременно 10 ребят. Отмечается, что территорию вокруг поликлиники оснастят велопарковкой, а для маленьких пациентов построят детскую площадку.

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В данный момент в поликлинику поставляют мебель и специальное оборудование.

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