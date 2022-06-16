Новая детская поликлиника открылась в Колпине

В Колпино (Санкт-Петербург) появилась новая детская поликлиника № 51, которая рассчитана на 300 посещений в смену. Об этом сообщил Piter.tv с ссылкой на городской Комитет здравоохранения.

«Петербургский дневник» написал, что на первом этаже медучреждения работает оздоровительный бассейн для детей. Также там функционирует центр охраны репродуктивного здоровья детей и подростков и районный офтальмологический кабинет охраны зрения. Отмечается, что поликлиника оснащена новейшим оборудованием.