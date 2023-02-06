06 февраля 2023, 15:15
Новая детская поликлиника открылась в городе Мурино Ленинградской области
Детская поликлиника начала свою работу в городе Мурино, располагающемся к северо-востоку от Санкт-Петербурга. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Ленинградской области.
Отмечается, что в новом медучреждении на Воронцовском бульваре маленькие пациенты смогут получить квалифицированную помощь неврологов, педиатров, стоматологов и офтальмологов.
Реклама
Также в поликлинике будут доступны медицинский массаж и УЗИ-диагностика.
Реклама
Здравоохранение
Ленинградская область
Поликлиники
Реклама
Реклама