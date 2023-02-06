Общество 06 февраля 2023, 15:15 Новая детская поликлиника открылась в городе Мурино Ленинградской области

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Детская поликлиника начала свою работу в городе Мурино, располагающемся к северо-востоку от Санкт-Петербурга. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Ленинградской области.

Отмечается, что в новом медучреждении на Воронцовском бульваре маленькие пациенты смогут получить квалифицированную помощь неврологов, педиатров, стоматологов и офтальмологов.

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Также в поликлинике будут доступны медицинский массаж и УЗИ-диагностика.

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