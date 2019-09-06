Новая детская площадка открылась в поселке Смирновка Солнечногорска

Новый детский городок появился в поселке Смирновка городского округа Солнечногорск на месте пустыря и гаражей. Игровую площадку возвели по губернаторской программе.

Новую современную детскую площадку во дворе дома № 7 солнечногорского поселка Смирновка сделали за три месяца. Площадь городка — 450 квадратных метров.

По решению жителей, игровой комплекс оформили в тематике «Транспорт». Рядом расположился песчаный дворик на 60 квадратных метров. Также на площадке установили различные малые архитектурные формы, в том числе альпийскую горку. Покрытие на детской площадке — травмобезопасное.

В день открытия детей развлекали аниматоры. Кроме того, местных жителей с новым игровым городком поздравил начальник территориального управления Смирновское Вадим Мельников.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году на территории городского округа Солнечногорск установили еще две такие площадки — в поселке Поварово и по улице Баранова.

«Мы очень довольны, что у нас открылась такая замечательная новая площадка, — оценила старания властей жительница Смирновки Татьяна Мишукова. — Это, конечно, очень здорово для наших детишек, наших внуков. У меня есть внучка, которой два годика и два месяца. И мы с удовольствием приходим на эту площадку».