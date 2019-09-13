Новая детская площадка открылась в мкрн Железнодорожный Балашихи

Ко Дню города в микрорайоне Железнодорожный Балашихи возле дома № 2 по улице Советская открыли новую детскую площадку по программе губернатора Московской области.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров поблагодарил подрядчика за то, что все работы были выполнены в срок, а руководство управляющей компании — за проявленную инициативу.

«В преддверии большого праздника — Дня города Балашихи, мы открываем одну их тех детских площадок, которые в этом году были сделаны по программе губернатора. Надеюсь, ребята уже успели ее оценить», — сказал Сергей Юров.

По словам главы муниципалитета, всего в Балашихе по губернаторской программе построено три детских площадки. Площадь каждой из них составляет 450 квадратных метров.

На площадке у дома № 2 по улице Советской в Железнодорожном установили игровые элементы, спортивные тренажеры, скамейки, урны для раздельного сбора мусора, ограждение и безопасное покрытие.

Во время церемонии открытия игрового комплекса детей развлекали аниматоры с интерактивной программой.