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    23 апреля 2021, 12:09

    Новая череда вспышек произошла на Солнце. Но большинство людей она не коснется

    Анастасия Калинина, Андрей Фишер

    Третий день подряд на Солнце продолжается череда вспышек. Но пострадать от этого могут только по-настоящему метеозависимые люди. Об этом «360» рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев.

    По данным сайта лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева РАН, вчера было зафиксировано 11 вспышек, сегодня — три, индекс вспышечной активности поднят до «оранжевого» уровня. Помимо этого, на 25 апреля с вероятностью 40% прогнозируется слабая магнитная буря.

    Профессор Юрий Конев предупредил, что вспышки могут воздействовать только на метеозависимых, а таких людей, как правило, немного. Молодые женщины, по его словам, такие новости воспринимают чисто психологически. Но на самом деле их самочувствию ничего не грозит.

    «Метеозависимых людей, вообще-то, не так уж и много. А истинно метеозависимые люди встречаются в более поздней возрастной группе, когда возраст старческий (75 лет) приближается к возрасту долгожителей (90 лет). Конечно, нежелательны физические нагрузки, необходим полноценный сон. Главный адаптоген, адаптирующий нас к жизни, — мелатонин. Он вырабатывается с 23:00 до 03:00 ночи. Поэтому нужно соблюдать режим труда и отдыха. В достаточном количестве употреблять жидкость», — рассказал эксперт.

    Если есть какие-то отклонения в здоровье, то нужно посоветоваться с врачом. Также это касается корректировки плана лечения.

    «Вспышки зависят от того, в какую сторону они направлены. Потому что если не на Землю, то они почти не ощущаются. А если на Землю, то тогда появляются протуберанцы по типу северного сияния. Все зависит от силы энергии. Никаких специфических лекарств от этого нет», — объяснил врач.

    Ничего особенного нет. Но метеозависимым поберечься надо. Большинство людей в мире не реагируют на эти вспышки

    Юрий Конев.

    По его словам, огромные вспышки были всего несколько раз. Одна из них на время лишила часть Америки электроэнергии.