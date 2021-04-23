Новая череда вспышек произошла на Солнце. Но большинство людей она не коснется

Третий день подряд на Солнце продолжается череда вспышек. Но пострадать от этого могут только по-настоящему метеозависимые люди. Об этом «360» рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев.

По данным сайта лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени П. Н. Лебедева РАН, вчера было зафиксировано 11 вспышек, сегодня — три, индекс вспышечной активности поднят до «оранжевого» уровня. Помимо этого, на 25 апреля с вероятностью 40% прогнозируется слабая магнитная буря.

Профессор Юрий Конев предупредил, что вспышки могут воздействовать только на метеозависимых, а таких людей, как правило, немного. Молодые женщины, по его словам, такие новости воспринимают чисто психологически. Но на самом деле их самочувствию ничего не грозит.

«Метеозависимых людей, вообще-то, не так уж и много. А истинно метеозависимые люди встречаются в более поздней возрастной группе, когда возраст старческий (75 лет) приближается к возрасту долгожителей (90 лет). Конечно, нежелательны физические нагрузки, необходим полноценный сон. Главный адаптоген, адаптирующий нас к жизни, — мелатонин. Он вырабатывается с 23:00 до 03:00 ночи. Поэтому нужно соблюдать режим труда и отдыха. В достаточном количестве употреблять жидкость», — рассказал эксперт.

Если есть какие-то отклонения в здоровье, то нужно посоветоваться с врачом. Также это касается корректировки плана лечения.

«Вспышки зависят от того, в какую сторону они направлены. Потому что если не на Землю, то они почти не ощущаются. А если на Землю, то тогда появляются протуберанцы по типу северного сияния. Все зависит от силы энергии. Никаких специфических лекарств от этого нет», — объяснил врач.

Ничего особенного нет. Но метеозависимым поберечься надо. Большинство людей в мире не реагируют на эти вспышки Юрий Конев.

По его словам, огромные вспышки были всего несколько раз. Одна из них на время лишила часть Америки электроэнергии.