Новая бригада ступинских врачей вышла на двухнедельную вахту для борьбы с СОVID-19. Им на помощь пришли волонтеры

Медики Ступинской ОКБ две недели без выходных помогали пациентам с коронавирусом. Напряженная вахта врачей закончилась, теперь новая группа медиков продолжит их нелегкую работу, а помогут им добровольцы.

В ГБУЗ МО «Ступинская ОКБ» ни на минуту не прекращается работа. Врачи две недели не выходили из больницы, круглосуточно принимая больных с COVID-19. Теперь они смогут отдохнуть, так как вахта закончилась. Несмотря на это, многие говорят, что сделают небольшую передышку и вновь заступят на очередную медицинскую вахту.

«Я понимал, что если это дойдет до нас, то я должен буду пойти и помочь пациентам, которые будут нуждаться в данной помощи. Учитывая нехватку врачей в других странах, я понимал, что независимо от того, какой ты специальности, ты должен помочь людям», — рассказал «360» врач-онколог Виктор Хан.

Каждый медик понимал, что рискует жизнью, так как во время помощи другим можно самому заразиться. Но это не помешало некоторым отправиться на вахту с семьей.

«Мы с мужем работали в Михневской больнице, подрабатывали, и когда было решено переоборудовать ее, мы со знакомыми сотрудниками, которые здесь работали, нас попросили, мы согласились», — призналась врач-анестезиолог-реаниматолог Вера Майорова.

Тяжелая вахта позади, но медики попадут домой не сразу. Сначала они должны будут пройти двухнедельный карантин. Для этого подготовили пансионаты в лесу, где можно провести время на свежем воздухе.

Сейчас на вахту во многие медучреждения области заступили новые бригады врачей и медсестер, которым будут помогать волонтеры. В Ступине санитарами стали работать казаки.

«Разносили комплексные обеды, которые состоят из одного-двух блюд, медикам, которые находятся на карантине», — рассказала руководитель волонтерского объединения «Вектор добра» Анна Великая.

Санитары-добровольцы работают по 12 часов. Каждый день их от временного места жительства до больницы довозит автобус. При этом соблюдается полная изоляция, так как добровольцы контактируют с зараженными.