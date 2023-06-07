Общество 07 июня 2023, 17:12 Новая база скорой помощи откроется в Салехарде

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В Салехарде специалисты возводят современный медицинский комплекс, в котором разместится городская станция скорой помощи. Готовность работ оценивается в 70%, написал сайт «Ямал-Медиа».

В настоящий момент строители заканчивают кладку стен на третьем этаже, монтируют две лифтовые шахты и лестничные пролеты, сообщило ИА «Север-Пресс».

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В гаражном комплексе одновременно смогут разместиться 10 машин скорой помощи и восемь резервных машин. Там же будет находиться автомойка.