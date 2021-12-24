Торговлю «красивыми» номерами на онлайн-аукционах в России снова отложили

Аукционы по продаже «красивых» номеров не будут запускать в 2022 году. Проект Минэкономразвития все еще находится в разработке, написала «Газета.ru».

В Минэкономразвития, которое выступило с такой инициативой, заявили, что работа над ней продолжается, сейчас проект проходит межведомственное согласование.

При этом источники издания рассказали, что в региональных ГИБДД пока не готовы работать на онлайн-торгах. Предполагалось, что управления ведомства наладят координацию с местными властями и Министерством цифрового развития. Но из-за отсутствия нормативной базы сделать это не вышло.

Первоначально проект о легализации торговли «красивыми номерами» через аукционы на сайте «Госуслуги» должен был заработать в начале этого года. Согласно документу, базовая ставка на номера с одинаковыми цифрами и буквами должна была быть равна 600 тысячам рублей, за номер с одинаковыми буквами и цифрами — минимум 450 тысяч рублей. При этом покупатель машины с уже установленным «красивым» номером также должен был заплатить аукционную цену. Принятие постановления тогда отложили на год из-за технической сложности услуги.