Нотариусы обзаведутся цифровыми тайниками с личными документами россиян

Нотариусы получили возможность хранить электронные документы россиян. Теперь в цифровые тайники можно будет передать базы данных, программные коды и различные личные файлы. Об этом сообщили в Федеральной нотариальной палате.

«Каждая организация ежедневно имеет дело с огромным массивом документов, хранение которых зачастую вызывает проблемы. И дело не только в огромном количестве бумаг, но и в том, что особо ценные из них, например контракты, содержащие конфиденциальную информацию, требуют надежного хранилища», — отметили в палате. Цитату привела «Российская газета».

В организации добавили, что все документы теперь можно загрузить в защищенный цифровой сейф. Туда же можно отправить все документы, хранящиеся дома. Причем нотариус не сможет узнать о содержании файлов, полученных на хранение. Так как нотариусы используют закрытые каналы, то хакеры не смогут взломать тайник.

При этом владелец документов сможет воспользоваться ими в любой момент. Для этого на портале Федеральной нотариальной палаты создали специальный сервис. Все файлы будут попадать в систему в зашифрованном виде.