Нотариусы назвали самые подделываемые документы

Россиян защитят от попыток присвоения жилья по электронной подписи Подробнее

20% от общего объема фальшивок — это нотариально удостоверенные переводы (переводы с засвидетельствованной нотариусом подписью переводчика). Речь идет о, например, документах об образовании или переводах паспортов с неверными данными. Нотариусы также выявляют до 15% липовых завещаний и договоров купли-продажи.

Председатель комиссии ФНП по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями Наталья Дрожжина рассказала, новая система электронного нотариата дает возможность оперативно проверять документы. Теперь нотариусы регистрируют свои действия в Единой информационной системе (ЕИС).

ЕИС — это часть системы межведомственного электронного взаимодействия. Госорганы также могут быстро проверить подлинность предоставленных им нотариальных актов по электронному запросу. В МВД рассказали, что в последнее время общее количество преступлений, связанных с подделкой документов в России, снижается.