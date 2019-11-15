  • Нотариусы назвали самые подделываемые документы

    15 ноября 2019, 10:35

    Андрей Иванов

    Российские нотариусы чаще всего выявляют фальшивые доверенности. Именно на эти документы по сделкам с недвижимостью приходится от 55% до 65% от общего числа подделок в больших городах. Об этом сообщил RT со ссылкой на Федеральную нотариальную палату (ФНП).
    Нотариусы назвали самые подделываемые документы

    Россиян защитят от попыток присвоения жилья по электронной подписи

    Подробнее

    20% от общего объема фальшивок — это нотариально удостоверенные переводы (переводы с засвидетельствованной нотариусом подписью переводчика). Речь идет о, например, документах об образовании или переводах паспортов с неверными данными. Нотариусы также выявляют до 15% липовых завещаний и договоров купли-продажи.

    Председатель комиссии ФНП по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями Наталья Дрожжина рассказала, новая система электронного нотариата дает возможность оперативно проверять документы. Теперь нотариусы регистрируют свои действия в Единой информационной системе (ЕИС).

    ЕИС — это часть системы межведомственного электронного взаимодействия. Госорганы также могут быстро проверить подлинность предоставленных им нотариальных актов по электронному запросу. В МВД рассказали, что в последнее время общее количество преступлений, связанных с подделкой документов в России, снижается.