Общество 04 июля 2023, 16:15 Нотариус Ольга Фрик: долги по оплате коммунальных услуг и взносам на капремонт можно унаследовать вместе с квартирой

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В состав наследства входит не только имущество, но и обязательства наследователя. О том, какие долги переходят вместе с недвижимостью, сообщила нотариус Ольга Фрик в беседе с РИА «Новости».

По словам специалиста, наследнику могут перейти задолженности по оплате услуг ЖКХ, взносам за капремонт дома и платежи по ипотеке. Вступающий в наследство человек будет отвечать по долгам пропорционально своей доле в полученном имуществе.

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Как сообщили «Дни.ру», если наследник не хочет оплачивать все задолженности и срок для принятия имущества не истек, то в таком случае он может подать официальное заявление об отказе от наследства.