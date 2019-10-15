Нотариальные услуги в России можно будет получать без паспорта

Сдавшие свои биометрические данные в единую систему россияне смогут получать услуги нотариуса без предъявления паспорта. Минюст уже разработал соответствующий законопроект.

Как заявил замглавы министерства юстиции России Денис Новак, новый документ направлен на повышение доступности и удобства нотариата с использованием современных информационных технологий.

Нотариусам разрешат удаленно удостоверять сделки Подробнее

«Например, использование нотариусом для удостоверения личности при личной к нему явке вместо документов, удостоверяющих личность, биометрических систем. Чтобы гражданин, ранее сдавший свои биометрические данные в единую систему, мог бы у нотариуса обойтись без паспорта», — приводит РИА «Новости» слова замминистра.

Новак во время своего выступления на круглом столе Совета Федерации также подчеркнул, что этот законопроект Госдума рассмотрит в первом чтении уже в ближайшее время.

Получение услуг нотариуса без паспорта — это не единственное нововведение, которое предусматривает проект. Если документ примут, то можно будет удостоверить сделку двумя и более нотариусами, находящимися в разных городах.

Перечень нотариальных действий, которые можно будет совершать удаленно, расширится после вступления нового закона в силу.