Общество 19 февраля 2023, 13:25 Нотариальную помощь российским льготникам предложили сделать бесплатной Законопроект о бесплатной помощи нотариусов льготникам одобрили в правительстве РИА «Новости»

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Правительство направило на рассмотрение Госдумы законопроект о бесплатной нотариальной помощи россиянам, входящим в число льготников. В частности, речь идет об оформлении доверенностей на представление интересов заявителя. Документ опубликовали в базе данных нижней палаты российского парламента.

Законопроект предложил дополнить статью об оказании бесплатной юридической помощи нормой, по которой льготники могут обращаться к нотариусам за оформлением доверенности для представления их интересов в судах, государственных и муниципальных органах власти.

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Сейчас нотариусы могут только предоставить бесплатную консультацию по оформлению этого документа.

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Право на бесплатную юридическую помощь в России имеют малоимущие семьи, герои Труда, дети с инвалидностью, сироты и оставшиеся без попечения родителей.

Оплачивать работу нотариусов предложили за счет средств бюджетов регионов. При одобрении законопроекта новая норма вступит в силу через 180 дней.