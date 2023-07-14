Общество 14 июля 2023, 14:16 Носуху спасли от контрабандистов и передали в Московский зоопарк Московский зоопарк принял самца носухи по имени Снифф, спасенного от контрабандистов

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Росприроднадзор и правоохранительные органы попросили Московский зоопарк принять на содержание изъятых у перекупщиков и контрабандистов животных. Одним из спасенных стал самец носухи по имени Снифф, которому исполнилось пять лет, сообщили в Telegram-канале организации.

В пресс-службе зоопарка уточнили, что раньше звери содержались в крайне стесненных условиях, где за ними ухаживали по мере возможностей.

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В их числе также оказался самец носухи по имени Снифф. Предположительно, он долгое время жил в маленькой клетке размером метр на метр. Из-за этого у него были проблемы с шерстью, так как он почти не мог ухаживать за собой в таком маленьком пространстве.

Тем не менее животному не потребовалась серьезная ветеринарная помощь. Зоологи зоопарка начали помогать Сниффу набрать вес, предлагая разнообразный рацион, включающий виноград, овощи, разные виды мяса, насекомых и многое другое.

В пресс-службе добавили, что Снифф хорошо приспособился и доверяет работникам. Сейчас ему начали искать сородичей, поскольку носухи — это стайные животные.

Сотрудники зоопарка напомнили, что носухи не смогут быть домашними питомцами, поскольку опасны и потребуют от владельца специфического профессионального ухода.

Ранее трое детенышей появились на свет у пары капибар в Московском зоопарке.