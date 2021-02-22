Носки перестали быть популярным подарком на 23 Февраля

Спорттовары, часы и ювелирные украшения выбили из рейтинга самых популярных подарков для мужчин на 23 февраля носки и автомобильные принадлежности. Об этом свидетельствуют результаты исследования платежного сервиса CloudPayments.

Аналитики изучили данные по онлайн-продажам в преддверии Дня защитника Отечества. Наиболее популярными среди подарков для мужчин в этом году стали товары для занятий спортом: за неделю их продажи в интернет-магазинах выросли на 36%, а средний чек составил 12 669 рублей. Особым спросом пользовались различные аксессуары, бутылки для питья, одежда, гантели и сезонные товары.

Часы и ювелирные украшения — на втором месте. Средняя сумма покупки выросла до 15 473 рубля, оборот в этой категории прибавил на 62%. Сувениры и цветы заняли третью строчку рейтинга: оборот вырос на 36%, а средний чек составил 3 360 рублей.

Онлайн-продажи одежды и электроники в канун Дня защитника Отечества показали не столь заметный рост — лишь на 8% и 7% соответственно, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование CloudPayments.

Ранее россиян опросили об отношении к 23 Февраля и 8 Марта. Большинство жителей России заявило о положительном восприятии этих праздников, однако для многих это не более, чем выходные дни.