Носитель коронавирусной инфекции работал стоматологом в Сахалинской области
Коронавирусную инфекцию обнаружили у стоматолога частной клиники в Сахалинской области. Однако врач не прекратил работать. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на регионального губернатора Валерия Лимаренко.
Лимаренко поделился информацией об инциденте в городе Поронайск на личной странице в Facebook.
По его словам, «крайне несознательному стоматологу» предписали режим самоизоляции, но он нарушил указания Роспотребнадзора и не остановил прием пациентов. Дома зараженный мужчина ждал врачей, которые контролируют соблюдение режима, а затем выходил на работу.
В настоящее время все клиенты инфицированного стоматолога направлены на обследование.
«Если выяснится, что стоматолог успел кого-то заразить — к сахалинцу будут применены самые строгие меры ответственности, вплоть до уголовной», — пояснил Лимаренко.