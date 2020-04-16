Носитель коронавирусной инфекции работал стоматологом в Сахалинской области

Лимаренко поделился информацией об инциденте в городе Поронайск на личной странице в Facebook.

По его словам, «крайне несознательному стоматологу» предписали режим самоизоляции, но он нарушил указания Роспотребнадзора и не остановил прием пациентов. Дома зараженный мужчина ждал врачей, которые контролируют соблюдение режима, а затем выходил на работу.

В настоящее время все клиенты инфицированного стоматолога направлены на обследование.

«Если выяснится, что стоматолог успел кого-то заразить — к сахалинцу будут применены самые строгие меры ответственности, вплоть до уголовной», — пояснил Лимаренко.