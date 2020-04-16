    16 апреля 2020, 12:42

    Носитель коронавирусной инфекции работал стоматологом в Сахалинской области

    Ольга Ситникова

    Коронавирусную инфекцию обнаружили у стоматолога частной клиники в Сахалинской области. Однако врач не прекратил работать. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на регионального губернатора Валерия Лимаренко.

    Лимаренко поделился информацией об инциденте в городе Поронайск на личной странице в Facebook.

    По его словам, «крайне несознательному стоматологу» предписали режим самоизоляции, но он нарушил указания Роспотребнадзора и не остановил прием пациентов. Дома зараженный мужчина ждал врачей, которые контролируют соблюдение режима, а затем выходил на работу.

    В настоящее время все клиенты инфицированного стоматолога направлены на обследование.

    «Если выяснится, что стоматолог успел кого-то заразить — к сахалинцу будут применены самые строгие меры ответственности, вплоть до уголовной», — пояснил Лимаренко.