Член думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб обсудила с RT предложение своего коллеги Виталия Милонова дать вакцинированным россиянам дополнительные дни оплачиваемого отпуска.

«Я думаю, что это предложение носит позитивный характер и нацелено на повышение темпов вакцинации», — заметила парламентарий.

Она усомнилась, что идея Милонова достигнет своей цели, поскольку, по ее словам, неправильно обязывать работодателя давать сотруднику за свой счет дополнительный оплачиваемый выходной.

По мнению депутата, более правильным было бы предоставлять некие стимулирующие выплаты, какие-то льготы или социальные гарантии. Она предложила подумать о возможности льготных тарифов на авиа- и ж/д билеты.

«А что касается работодателей, я не думаю, что стоит до такой степени перекладывать на работодателя задачи государственной важности», — подытожила Бессараб.