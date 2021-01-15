Ношеные медицинские перчатки оказались очень опасны. Миллионы их привезли в Москву

Поставка многомиллионной партии использованных одноразовых перчаток, которые привезли в Москву из-за границы, удивила завкафедрой инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского. Повторная дезинфекция подобных изделий, рассказал он «360», невозможна. Москвичей обезопасило то, что в продажу такие перчатки не поступали.

Врач-инфекционист пояснил, что виниловые медицинские перчатки используют именно один раз. Их упаковывают либо в индивидуальный стерильный пакет, либо расфасовывают по 50–100 штук.

«Виниловые перчатки, если это медицинские изделия, обрабатываются на предприятиях, чаще всего радиационным методом с использованием гамма- и бета-излучения. Повторная их какая-то дезинфекция или стерилизация не проводится», — подчеркнул Вознесенский.

Он добавил, что винил не выдерживает «ни кипячения, ни нагревания в сухом жаровом шкафу». Врач усомнился в том, что перчатки можно «как-то обработать и использовать повторно». Если же на них есть признаки использования, то, получается, что в Москву поставили не перчатки, а медицинские отходы. И что на них могло остаться, можно только предположить.

«Какие возбудители там могли остаться? Все зависит от того, в каких условиях это все хранилось. При низкой температуре и относительной влажности возбудители могут сохраняться достаточно долго. Вирусы не очень, а споры, токсины — гораздо более длительный период», — пояснил завкафедрой РУДН.

Прокуратура Москвы уже провела проверку случившегося, после чего возбудили уголовное дело о покушении на нарушение санитарно-эпидемиологических правил.