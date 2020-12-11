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    11 декабря 2020, 18:17

    Ношение оружия для самообороны признали опасным

    Алена Макаренко

    Россияне не должны носить оружие. В стране нужно развивать институты правоохранительных органов, а не совершенствовать приемы самообороны. Так считает глава Судебно-экспертной палаты РФ Денис Шульженко, сообщило РИА ФАН.
    Ношение оружия для самообороны признали опасным

    «Я был в разных странах. Могу сказать, что так безопасно, как в России, я себя нигде не чувствую. Сегодня к нам никто не пристает на улице с ножом — это из ряда вон выходящее явление», — отметил он.

    Тем не менее расширять возможности самообороны — также небезопасно. Во времена свободного допуска к травматическому оружию граждане просто стреляли друг в друга, напомнил Шульженко.

    Поэтому, по его мнению, не стоит давать больше возможностей к применению средств самообороны. Напротив, к данному вопросу нужно подходить очень осторожно.

    Сегодня многие объекты находятся под видеонаблюдением, и все это прекрасно знают, написал Infox.ru.

    «Поэтому факторов быстрого реагирования для сотрудников правоохранительных органов более чем достаточно», — сообщил эксперт.

    Ранее Госдума приняла в I чтении поправки к закону о полиции. Стражам порядка разрешили вскрывать машины и квартиры, оцеплять жилые здания, применять оружие при угрозе нападения.