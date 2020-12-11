Ношение оружия для самообороны признали опасным

«Я был в разных странах. Могу сказать, что так безопасно, как в России, я себя нигде не чувствую. Сегодня к нам никто не пристает на улице с ножом — это из ряда вон выходящее явление», — отметил он.

Тем не менее расширять возможности самообороны — также небезопасно. Во времена свободного допуска к травматическому оружию граждане просто стреляли друг в друга, напомнил Шульженко.

Поэтому, по его мнению, не стоит давать больше возможностей к применению средств самообороны. Напротив, к данному вопросу нужно подходить очень осторожно.

Сегодня многие объекты находятся под видеонаблюдением, и все это прекрасно знают, написал Infox.ru.

«Поэтому факторов быстрого реагирования для сотрудников правоохранительных органов более чем достаточно», — сообщил эксперт.

Ранее Госдума приняла в I чтении поправки к закону о полиции. Стражам порядка разрешили вскрывать машины и квартиры, оцеплять жилые здания, применять оружие при угрозе нападения.