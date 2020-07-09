Ношение маски в Москве станет необязательным с 13 июля

С 13 июля обязательный масочный режим на улицах Москвы будет отменен. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Носить индивидуальные средства защиты столичные власти все же рекомендуют.

В общественном транспорте все еще придется ездить в маске и перчатках, указано в опубликованной в блоге мэра Москвы информации. Нужны они будут в при посещении медицинских учреждений, в магазинах и других общественных местах.

Требования по соблюдению социального дистанцирования тоже пока сохранятся.

С этого же числа в городе отменят ограничения на очную работу образовательных учреждений. Минобрнауки России и администрации вузов будут сами решать, в какой форме проводить вступительные и другие испытания.

Возобновятся занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых. Общеобразовательные школы и колледжи вернутся в привычный режим работы.

Собянин также снял ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. При этом количество посетителей не должно превышать 50% от максимальной вместимости площадок.

Проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе пока остается под запретом.

Свои двери для ребят откроют детские лагеря и развлекательные центры. Ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг и прочих видов деятельности снимаются — кроме санитарных требований. С 1 августа москвичи смогут ходить на спектакли, концерты и в кино.