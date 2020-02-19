Норвежский шпион защитил честь Бузовой в СИЗО «Лефортово»

Фруде Берг, заключенный из Норвегии, рассказал, как защищал честь телеведущей.

«Я любил смотреть ТНТ, программу „Дом-2“, а он не мог понять, почему мужчина моих лет может сидеть и смотреть это», — приводит слова норвежеца сайт «Утро.ру».

Берг пытался поговорить с русским мужчиной о Бузовой, но тот вышел из себя. А однажды, российский заключенный хотел выкинуть телевизор в унитаз, когда иностранец смотрел шоу. Но тот не растерялся и бросил в туалет бутерброд первого со словами, что «Ольга тоже хочет есть».