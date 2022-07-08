Норвежские и шведские ученые выяснили, что ранний прикорм снижает риск развития аллергии у детей

Ученые из Швеции и Норвегии выяснили, что ранний прикорм в виде арахиса, пшеницы и яиц снижает риск развития пищевой аллергии у детей в более позднем возрасте. Об этом написало издание The Lancet.

Для исследования ученые отобрали 2397 детей и разделили их на четыре группы. Первая группа детей с трехмесячного возраста получала прикорм с небольшим количеством арахисового масла, молока, пшеницы и вареных яиц, вторая группа получала все то же самое вместе со смягчающим средством для кожи, третья — только смягчающие кожу средства, а четвертая, контрольная группа не получала ничего.

Результаты показали, что у детей, получавших прикорм, риск развития иммунной реакции на пищу составил 1,1% по сравнению с 2,6% у детей из контрольной группы, написал «Ридус».

«Это значительный защитный эффект, учитывая, что он не требует никаких сложных манипуляций. Поэтому мы уверенно можем сказать, что родители могут легко и безопасно снизить риск развития пищевой аллергии у их детей, регулярно давая им небольшие порции арахисового масла и других продуктов-аллергенов с трехмесячного возраста», — подвел итоги исследования руководитель группы Бьорн Нордлунд.