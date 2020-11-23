Норок будут вакцинировать от COVID-19 в России

«Мы провели исследование и никакого вируса COVID-19 не выявлено», — обозначил Нестеров.

Он добавил, что сейчас специалисты Россельхознадзора проводят испытания вакцины против COVID-19 для норок. По его словам, в будущем этих животных планируется вакцинировать от коронавируса.