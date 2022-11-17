Общество 17 ноября 2022, 14:12 «Норникель» сообщил о поиске альтернативных маршрутов поставок в Финляндию «Норникель» сообщил, что ищет альтернативные маршруты поставок из-за ухода VR Group РИА «Новости»

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Оператор железных дорог из Финляндии VR Group ранее сообщал о стремлении прекратить грузовое сообщение с Россией до конца текущего года. Это вынудило представителей «Норникеля» начать проработку альтернативных вариантов поставки продукции. Об этом ТАСС сообщил источник из российского предприятия.

В частности, «Норникель» должен обеспечить поставки продукции для дочерней компании — предприятия Harjavalta, расположенного на территории Финляндии.

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«VR уведомил, что принял решение до конца 2022 г. поэтапно прекратить перевозки между Россией и Финляндией», — напомнил источник ТАСС.

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По его словам, одним из альтернативных способов доставки может стать сотрудничество с другими железнодорожными операторами. Кроме того, он не исключил вариант задействования маршрута по морю.

Представители VR Group сделали финальное заявление о полном прекращении работы в России в начале мая этого года. Причем они подчеркивали свое стремление как можно быстрее завершить этот процесс.