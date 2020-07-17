«Норникель» потратит более 20 млрд рублей на борьбу с коронавирусом до конца года

В апреле 2020 года компания «Норникель» выделила на борьбу с COVID-19 и обеспечение социальной стабильности в регионах своего присутствия 10,5 млрд рублей. Сегодня компания разработала второй пакет мер стоимостью 10 млрд рублей.

Так как эпидемиологическая обстановка в некоторых городах присутствия «Норникеля» становится напряженной, то компания считает необходимым подготовиться к возможному негативному развитию событий и усилить принимаемые меры безопасности.

По запросу региональных и муниципальных властей компания готова обеспечивать больницы всем необходимым. В том числе, «Норникель» уже закупил более 10 млн масок, 160 тысяч тестов на коронавирус и 100 тысяч экспресс-тестов на антитела. На Таймыре и Кольском полуострове установлены 2 стационарные и 7 мобильных лабораторий, а также в ответ на обращение администрации Норильска туда организована поставка компьютерного томографа.

Новым стандартом охраны труда на предприятиях компании стал ежедневный мониторинг здоровья персонала, регулярная дезинфекция и обеспечение медицинскими средствами защиты. Большинство офисных сотрудников «Норникеля» уже переведены на удаленный режим работы, а для защиты вахтовых сотрудников запущен отдельный комплекс мер: подготовлены обсерваторы, продлены сроки вахты, проводится обязательное тестирование.

При поддержке «Норникеля» сегодня также разрабатываются проекты внедрения цифровых сервисов для жизни: дистанционного образования, медицины и торговли.

«Компания намерена направить дополнительные ресурсы на защиту сотрудников и повышение качества жизни в регионах присутствия, реализацию первоочередных проектов сфере здравоохранения, образования, развития городской среды, поддержки коренных народов», — отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Кроме того, компания намерена выполнить все обязательства перед партнерами по социальным, спортивным и культурным проектам и продолжить оказывать помощь предприятиям малого и среднего бизнеса.

Таким образом, всего до конца года «Норникель» потратит на борьбу с пандемией и ее последствиями более 20 млрд рублей.