«Норникель» опроверг сведения о несанкционированном сбросе воды на руднике «Октябрьский»

«Норникель» назвала недостоверной информацию о несанкционированном сбросе воды на руднике «Октябрьский». В компании отметили, что поток воды зарегистрирован.

«Данная информация не соответствует действительности. Зафиксированный на видео поток воды является зарегистрированным выпуском № 170, через который осуществляется сброс шахтных вод рудника „Октябрьский“ после их отстаивания в баках-накопителях. Сточные воды образуются в результате естественного водопритока в подземной части рудников „Октябрьский“ и „Таймырский“», — приводит сообщение от пресс-службы компании агентство ТАСС.

Так в «Норникеле» отметили, что вся документация на сброс получена в соответствии с законными требованиями. Кроме этого проходит экологический и производственный контроль, результаты которого будут отправленный в государственные органы.

При этом прокуратура Красноярского края по факту сброса воды начала проверку. На месте работает прокурор, представитель Росприроднадзора и правоохранительные органы.