«Нормальный цивилизованный подход». Онищенко поддержал идею с «педагогической тайной»

«Это нормальный цивилизованный подход», — заметил первый зампред думского Комитета по образованию и науке.

По его мнению, такая практика должна существовать в детских коллективах. Дети жестоки, и если у кого-то наблюдается отклонение в развитии, то он сразу же становится изгоем. Таким образом, идея с «педагогической тайной» заслуживает поддержки, дабы защитить детей и уберечь их от психологических травм.