«Нормальный цивилизованный подход». Онищенко поддержал идею с «педагогической тайной»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко обсудил с ИА НСН предложение ввести понятие «педагогическая тайна» для всех специалистов в сфере образования. Ни учителям, ни воспитателям нельзя будет раскрывать данные о болезнях и особенностях развития детей.
«Это нормальный цивилизованный подход», — заметил первый зампред думского Комитета по образованию и науке.
По его мнению, такая практика должна существовать в детских коллективах. Дети жестоки, и если у кого-то наблюдается отклонение в развитии, то он сразу же становится изгоем. Таким образом, идея с «педагогической тайной» заслуживает поддержки, дабы защитить детей и уберечь их от психологических травм.