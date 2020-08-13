«Нормальный парень». Священник пригласил Илона Маска в Барнаул и ответил критиканам

По словам Михаила Микушина, Илон Маск заслуживает уважения хотя бы за то, что он уверенно добивается своих целей.

Мне нравится его настойчивость, его принципиальность. Мне нравится то, что он не боится осуждений и стремится вперед. Дай Бог, чтоб у каждого была такая настойчивость и желание чего-то достичь Александр Микушин.

Также после поста с просьбой научить россиян строит ракеты с многоразовыми ступенями и заявлением о плохой экологии, с критикой в адрес священника выступил инженер-конструктор космической техники Владимир Бугров. Он считает, что батюшка не из этой области.

Владимиру Бугрову я бы посоветовал съездить на лето вместе с семьей в Карачаевский район и пожить там хотя бы месяц. А потом уже делать заявления, а то несет какую-то ересь, несет какую-то дичь Александр Микушин.

Как отмечает священник, только после такой поездки инструктор может делать заявления. По словам батюшки, в Алтае не раз находили обломки от ракет. Вся информация официально подвержена местными властями. Кроме этого, Микушин утверждает, что лично видел такие обломки. Также священник считает, что и конструктору вся эта информация прекрасно известна.

В своем знаменитом посте священник пригласил Маска в Барнаул. Но предприниматель пока не вышел на связь, отмечает Микушин.