Общество 02 июня 2023, 16:32 «Нормальный банан». Сеть «Красное и Белое» оправдалась за пикантного вида водяные пистолеты Сеть «Красное и Белое» отвергла обвинение в продаже непристойного вида водяных пистолетов

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Посетители сети магазинов «Красное и Белое» возмутились продаваемыми там водяными пистолетами. Россияне сочли, что игрушечное оружие в виде бананов больше похоже на половой член. В компании поспешили оправдаться, сообщило издание «Подъем».

Представители «Красного и Белого» отметили, что на сувенирную продукцию якобы никто не жаловался.

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«Нормальный банан совершенно. Мне кажется, это в голове проблемы. Это проблемы у людей. Как говорится, доктор, откуда у вас такие картинки?» — заявили в пресс-службе компании.

Там добавили, что игрушки в магазины завезли в рамках ежемесячного пополнения ассортимента. Ранее в сети уже продавали «танцующих человечков» и «котиков». По словам собеседников издания, в них тоже можно было найти что-то неоднозначное.

В конце декабря житель Ростова-на-Дону украл товары для женщин из секс-шопа. Молодой человек попал на камеры видеонаблюдения, полиция начала его искать.

Ранее претензии появились к игрушкам «Хагги Вагги». При их исследовании выявили несоответствия техническому регламенту, сообщил RT.